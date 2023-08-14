Здоровье 14 августа 2023, 13:21 Врач Бурденко заявил, что при нырянии в непроветренные водоемы можно получить травму

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Купание в непроверенных водоемах может быть смертельно опасным. Такими сведениями поделился завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя им. Н. Н. Бурденко, хирург-травматолог, ортопед Рамис Асланов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, при нырянии есть шанс получить серьезную травму, ударившись головой во время ныряния. Можно сломать шейные позвонки и погибнуть. Перед тем, как нырнуть, врач посоветовал проверить глубину водоема.

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«Сначала пройдите брод или озеро, погрузитесь, посмотрите глубину, и тогда можно нырять», — отметил он.