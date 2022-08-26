Врач Бурдакова: во время жары сохранить водный баланс в организме поможет правильный режим питья

Педиатр, ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО-Москва» Виолетта Бурдакова в беседе с изданием Lenta.ru сообщила, что в период жары сохранить водный баланс в организме поможет правильный режим питья.

По словам эксперта, в такую погоду стоить пить часто, но понемногу. Лучше всего употрбелять простую воду, зеленый чай с лимоном и без сахара, морсы, компоты из сухофруктов, витаминизированные напитки.

«Даже в знойные дни не рекомендуется пить слишком много жидкости. В жару необходимо пить воду часто, но небольшими порциями, примерно по 50-100 миллилитров. Излишнее количество жидкости может повысить нагрузку на почки и сердце, особенно у людей с хроническими заболеваниями», — добавила педиатр.

Что касается кофе и черного чая, то, как отметила эксперт, эти напитки можно пить в ограниченных количествах. Полностью под запретом должны быть сладкие газировки, алкоголь и энергетические напитки.

Врач также добавила, что бороться с обезвоживанием летом можно с помощью сельдерея, томатов, огурцов, редиса, салата айсберг, кабачков.