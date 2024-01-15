Здоровье 15 января 2024, 13:24 Врач Бурдакова: аутоиммунными заболеваниями чаще страдают женщины

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Аутоиммунные заболевания, в число которых входят системная красная волчанка, болезнь Крона, псориаз и ревматоидный артрит, чаще всего встречаются у женщин. Об этом сообщила врач Виолетта Бурдакова сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, механизм развития таких патологий изучен не до конца, чаще всего они имеют хроническую форму с периодами обострения и ремиссии. У женщин риск развития болезней повышается при наличии генетической предрасположенности.

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Врач отметила, что в настоящее время для лечения аутоиммунных заболеваний чаще применяют иммуносупрессивные препараты.