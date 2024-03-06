Здоровье 06 марта 2024, 14:25 Врач Буданцева порекомендовала взрослым научиться и научить своих детей правильно очищать носовые проходы от слизи

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Взрослым важно научиться, а также научить детей правильно очищать носовые ходы от слизи — так называемому щадящему сморканию. Об этом «Известиям» рассказала врач-педиатр Светлана Буданцева.

Медик объяснила, что во время очищения нужно вдохнуть воздух через рот и высмаркивать по одной ноздре небольшими порциями. Глубокий вдох через нос опасен тем, что может привести к попаданию инфицированной слизи в околоносовые полости, вызывая синусит, гайморит, фронтит.

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«С особой осторожностью следует применять готовые сосудосуживающие средства (антиконгенсанты). Их нельзя применять более пяти дней, иначе возникает зависимость», — добавила врач.