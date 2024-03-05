Здоровье 05 марта 2024, 15:17 Врач Буданцева: боль в пятках указывает на патологии сосудов

Читать 360tv в

Возникновение дискомфорта и боли в пятках по утрам может сигнализировать о развитии серьезных патологий сосудов. Об этом рассказала врач-педиатр Светлана Буданцева в беседе с Life.

По словам специалиста, также боль в пятке может возникнуть при плоскостопии, артрите, артрозе и варикозной болезни. Тупая и ноющая боль в основном указывает на воспалительный процесс в суставах.

Реклама

«Стреляющая боль чаще всего связана с поражением нерва. При воспалении мягких тканей или кости возникает пульсирующая боль, которая сопровождается жжением в других местах, например в области бедра, голени», — отметила врач.