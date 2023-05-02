Здоровье 02 мая 2023, 18:50 Врач Бржеский: выраженность аллергии прекращается при нарушении контакта с источником недуга

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Зачастую симптомы вирусных заболеваний и аллергии очень схожи между собой. О том, как отличить инфекцию от проявлений аллергии, рассказал доктор медицинских наук, профессор Владимир Бржеский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, выраженность аллергических реакций уменьшается при нарушении контакта с источником симптомов, что отличает недуг от вирусных заболеваний.

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Врач отметил, что вызвать аллергию также может пыль, тогда как обострение простудных болезней от нее никак не зависит.