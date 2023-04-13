Здоровье 13 апреля 2023, 18:38 Врач Брыкин сравнил пользу растительного или коровьего молока Врач Брыкин заявил, что растительное молоко содержит меньше полезных веществ

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Растительное и коровье молоко являются совершенно разными продуктами, поэтому их нельзя сравнивать. Таким мнением поделился нутрициолог, спортивный врач-диетолог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснил, что в составе растительного молока содержится кальций. Однако оно не обладает достаточным количеством белка и аминокислот, которые содержатся в коровьем молоке, написала «СвободнаяПресса».

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«Растительное молоко неправильно рассматривать как полноценную замену обычному. Молоко животного происхождения — один из самых ценных продуктов с точки зрения состава», — отметил Брыкин.