Здоровье 18 июля 2023, 15:48 Врач Бриш порекомендовала проветривать помещения несколько раз на день, если в доме есть курящий человек

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Врач-онколог Надежда Бриш в разговоре с ИА RuNews24.ru рассказала, что если в доме есть курящий человек, то необходимо проветривать все помещения несколько раз в день.

Медик объяснила, что табачный дым может накапливаться в мебели, текстиле и оседать на стенах. Также важно просить курящего человека во время совместной поездки в машине курить на улице во время остановки транспорта.

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По словам Бриш, курящий человек наносит вред не только своему организму, но и тем, кто находится рядом с ним в момент курения.