Здоровье 26 марта 2024, 14:40 Врач Браун: влажная уборка и очиститель воздуха способны защитить от обострения аллергии

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Сезон цветения березы, лещины, ольхи и дуба приносит аллергикам множество трудностей. У людей возникает заложенность носа, чихание и другие неприятные симптомы. Как защититься от обострения недуга, рассказала аллерголог-иммунолог Анастасия Браун в беседе с сайтом «Страсти».

По ее словам, в данной ситуации помогут очистители и увлажнители воздуха. Также важно регулярно проводить влажную уборку. А вот открывать окна на проветривание не стоит, отметила эксперт.

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Врач посоветовала не забывать личную гигиену, так как мытье рук и освежающий душ способны убрать пыльцу с кожи, добавил сайт kp.ru.