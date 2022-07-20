Врач Божок рассказала, чем может грозить встреча с ядовитой медузой

Медузы, которые обитают в Черном море, могут быть ядовитыми. Врач-дерматокосметолог Ольга Божок рассказала, что делать, если медуза все-таки укусила. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что при укусе лучше не допускать попадания прямых солнечных лучей. В противном случае могут возникнуть пигментные пятна. Кроме того, важно как можно скорее смыть яд с кожи. Для этого стоит использовать обычное мыло.

«В то же время стоит обязательно, хотя бы несколько дней, пропить антиаллергические препараты. Также хочу развеять миф о пользе мочения на ожог, этого делать не стоит от слова совсем. Лучшего всего использовать для этих целей разнообразные увлажняющие кремы, результат будет гораздо лучше, чем при применении народных медицинских методов», — пояснила медик.