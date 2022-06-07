Врач Божко рассказала, какие болезни увеличивают риск инфаркта

Врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта «Коронавирус Контроль» Светлана Божко назвала пять болезней, которые повышают риск возникновения инфаркта. Об этом она сообщила Ura.ru.

К таким болезням специалист отнесла грипп, коронавирус, аденовирусную, риновирусную и респираторно-синцитиальную инфекции.

«Лидером среди провоцирующих факторов инфаркта продолжает оставаться грипп, поскольку он часто встречается и сильно влияет на кровообращение. Высока вероятность сердечного приступа при коронавирусе — риск повышается в среднем в восемь раз, по наблюдениям российских ученых и врачей. Риск инфаркта увеличивают и другие виды ОРВИ: аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, респираторно-синцитиальная инфекция. Причиной кардиологической патологии также могут быть бактерии: пневмококки, гемофильная палочка», — сказала Божко.

По словам врача, любое инфекционное заболевание не ограничивается только носом или горлом. Из-за гриппа или ковида происходит воспаление стенок сосудов, которые приносят кровь к сердцу, а в последствии — усиленное тромбообразование.