Здоровье 18 апреля 2024, 11:44 Врач Боша рассказала, что лампы для маникюра и пломбирования вредны для зрения

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Лампы, которые используют для сушки лака при маникюре и для пломбирования зубов, могут навредить здоровью глаз. Об этом «Газете.ru» рассказала jфтальмолог «Европейского медицинского центра» (EMC) Наталия Боша.

Она объяснила, что для человеческого глаза вредно смотреть на источник ультрафиолета. Поэтому стоит отводить взгляд, когда они работают. То же самое, добавил сайт kp.ru, касается и ламп для кварцевания, которые применяют в медучреждениях, дома или в общественных местах.

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«Все приборы, где используется ультрафиолетовое излучение, могут привести к необратимым изменениям в сетчатке, вплоть до слепоты», — подчеркнула врач.

Кроме того, чтобы не испортить зрение, важно не смотреть также и на лампы в солярии, отметил Life.

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