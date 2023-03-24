Здоровье 24 марта 2023, 17:42 Врач Бородина заявила, что риск заболеть туберкулезом у вакцинированных детей составляет 10%

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Риск заболеть туберкулезом у детей, которые получили вакцину, снижается до 10%. Такой информацией поделилась заместитель главного врача по организационно-методической работе Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера Наталья Бородина. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Специалист подчеркнула, что для вакцинации от туберкулеза используют препарат БЦЖ-М. После начала использования лекарства число случаев заболевания среди детей сократилось в 15 раз.

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«Дети, не вакцинированные от туберкулеза, являются группой повышенного риска и при встрече с туберкулезной инфекцией могут заболеть в 99% случаев», — отметила Бородина.

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