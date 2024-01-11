Здоровье 11 января 2024, 13:41 Врач Борисов порекомендовал откорректировать образ жизни при высоком уровне холестерина в крови

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При высоком уровне холестерина в крови важно не только принимать нужные препараты по типу группы статинов, но и позаботиться об изменении образа жизни. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщил врач-невролог Алексей Борисов.

Человеку с подобной проблемой важно честно оценить, что и в каких количествах он ест, чтобы привести питание в соответствие с тратами энергии.

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«Откорректируйте свой образ жизни», — процитировал сайт kp.ru специалиста.