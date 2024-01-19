Здоровье 19 января 2024, 12:23 Врач Борисов: головные боли могут указывать на паразитарное поражение мозга

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Паразитарное поражение мозга — крайне редко встречающееся заболевание. Его симптомами могут стать головные боли и рвота, сообщил врач-невролог Алексей Борисов сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, болезнь начинается с эпилептического приступа; отмечаются постоянные, неуклонно нарастающие головные боли. Препараты от эпилепсии при этом практически не работают, сообщил сайт kp.ru.

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Врач отметил, что обнаружить паразита в головном мозге можно только на МРТ-исследовании. Отсутствие лечения, вероятнее всего, рано или поздно приведет к смерти, добавил он.