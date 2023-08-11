Здоровье 11 августа 2023, 23:17 Врач Бондаренко заявил, что проблемы с позвоночником могут вызвать мигрень

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Головная боль может возникать из-за неврологических заболеваний. Таким мнением поделился реабилитолог Владимир Бондаренко. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

По словам специалиста, причиной мигрени могут быть проблемы с позвоночником. Также медик выделил болезни опорно-двигательного аппарата и травмы, написал «ФедералПресс».

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«Иногда на фоне этого ухудшается кровообращение, мозг не получает достаточно кислорода и питания», — отметил Бондаренко.