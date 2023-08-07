07 августа 2023, 15:50
Врач Бондаренко назвал хронический стресс и недостаток сна причинами отсутствия энергии
Отсутствие энергии и каких-либо сил для выполнения ежедневных задач может быть связано с недостатком сна и наличием хронического стресса. Об этом рассказал врач-реабилитолог Владимир Бондаренко в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, беспорядочный режим дня с отсутствием качественного ночного отдыха провоцирует энергетический спад. Чтобы его восполнить, людям необходимо правильно питаться, не забывать о водном балансе и придерживаться четкого распорядка.
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Врач также отметил, что причиной отсутствия энергии может стать малоподвижный образ жизни, сообщил сайт kp.ru.
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