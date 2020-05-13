Врач: больным COVID-19 нельзя выгуливать собак
Владимир Зайцев, врач высшей категории, отоларинголог, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил, что зараженным коронавирусом нельзя выгуливать собак. Так как посещение улицы им противопоказано.
Больным COVID-19 категорически нельзя выходить на улицу. Это опасно как для них, так и для окружающих. Врач советует попросить родственников или знакомых погулять с вашим питомцем. Лучший сценарий — чтобы вашего питомца забрали и вместе с ним переехали на другую квартиру (в случае если вы живете не один). Так как лучше лечиться дома самостоятельно.
«Вам придется передать собаку кому-то, где ее будут выгуливать, кормить и ухаживать весь период вашего лечения», — объяснил специалист.
Зайцев также рассказал, что вернуться к привычному образу жизни можно после получения двух отрицательных тестов на коронавирус.