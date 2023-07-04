Здоровье 04 июля 2023, 23:53 Врач Болков рассказал, как трихинеллез сказывается на организме человека Врач Болков заявил, что при трихинеллезе паразиты могут попасть в мозг

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Трихинеллез вызывают паразиты, которые могут попасть в мозг. Такой информацией поделился старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Об этом сообщили «Известия».

По словам медика, паразиты также оседают в мышцах. Он подчеркнул, что болезнь практически не передается от человека к человеку. При этом заболевание может тянуться долго. Кроме того, организм очень тяжело переносит болезнь в ее острой фазе.

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«Паразиты выделяют токсины и сильно отравляют организм отходами жизнедеятельности», — рассказал Болков.