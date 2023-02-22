Здоровье 22 февраля 2023, 19:05 Врач Болибок заявил, что защититься от кори без вакцинации невозможно

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Защититься от кори без вакцинации невозможно. Таким мнением поделился врач-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам медика, для вакцинации от кори сейчас используют три российских препарата. На данный момент масштабы вакцинации в Санкт-Петербурге достигли 99%. Существуют методы профилактики заболевания, однако самым надежным является экстренная вакцинация.

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«В случае контакта непривитого ребенка с больным корью применяют иммуноглобулин человеческий нормальный (его выделяют из плазмы привитых доноров)», — пояснил медик.

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