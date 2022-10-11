Врач Болибок заявил, что ковид может перестать заражать человека из-за частых мутаций | 360°

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Врач Болибок заявил, что ковид может перестать заражать человека из-за частых мутаций

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что коронавирусная инфекция из-за частых мутаций может утратить способность заражать человека. Об этом он сообщил изданию Ura.ru.

Человеческий белок, к которому приклеивается вирус, не меняется, а меняется лишь шип, добавил медик.

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«Если будут очень крупные мутации в шипе коронавируса, то он просто потеряет способность „приклеиваться“ к клеткам человека. Человеческий белок, к которому он приклеивается, не меняется, а меняется шип. Сколько отмычек к замку не перебирай, но всегда срабатывают только определенные», — сказал Болибок.

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Главный вопрос заключается в том, появится ли еще более контагиозный штамм, который сможет привести к новой волне заболеваемости. Коронавирус опасен тем, что ведем себя непредсказуемо.

Болибок добавил, что если будет мутация в сторону еще большей контагиозности, тогда можно ждать новую вспышку.

Коронавирус в России и в мире

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