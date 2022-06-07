Врач Болибок рассказал, в каком случае стоит опасаться оспы обезьян

Человек, страдающий оспой обезьян, становится опасен в том случае, если на его коже и слизистых образуется сыпь. Таким мнением поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщило URA.ru.

«Когда появляются элементы оспенной сыпи на слизистой и коже. Через дефекты слизистой и кожи начинает выделяться вирус», — пояснил медик.

При этом специалист успокоил, что на распространие болезни влияет в том числе социальный слой. Среди бедных африканцев болезнь может разноситься куда быстрее, чем среди европейцев.