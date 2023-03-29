29 марта 2023, 16:00
Врач Болибок рассказал, почему возникает родственная аллергия
Врач Болибок заявил, что аллергия на березу может спровоцировать реакцию на яблоки
Береза является одним из самых опасных аллергенов. При этом она может провоцировать ряд других негативных реакций. Такой информацией поделился врач-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист рассказал о таком понятии, как перекрестная аллергия. Она может возникать из-за того, что некоторые растительные аллергены имеют родственный характер. Например, аллергия на березу может в дальнейшем перерасти в аллергию на яблоки, персики, абрикосы, малину.
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По словам врача, такое заболевание необходимо лечить, иначе с каждым новым сезоном состояние будет лишь ухудшаться.
«Сработала у человека аллергия условно на пыльцу березы. Опыление длится две-три недели. На следующий год, если он ее не лечил, аллергия уже будет на какие-то деревья длиться около месяца», — пояснил Болибок.
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