Здоровье 29 марта 2023, 16:00 Врач Болибок рассказал, почему возникает родственная аллергия Врач Болибок заявил, что аллергия на березу может спровоцировать реакцию на яблоки

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Береза является одним из самых опасных аллергенов. При этом она может провоцировать ряд других негативных реакций. Такой информацией поделился врач-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист рассказал о таком понятии, как перекрестная аллергия. Она может возникать из-за того, что некоторые растительные аллергены имеют родственный характер. Например, аллергия на березу может в дальнейшем перерасти в аллергию на яблоки, персики, абрикосы, малину.

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По словам врача, такое заболевание необходимо лечить, иначе с каждым новым сезоном состояние будет лишь ухудшаться.

«Сработала у человека аллергия условно на пыльцу березы. Опыление длится две-три недели. На следующий год, если он ее не лечил, аллергия уже будет на какие-то деревья длиться около месяца», — пояснил Болибок.