Здоровье 17 ноября 2022, 23:51 Врач Болибок рассказал, почему в мороз не стоит согреваться кофе Врач Болибок предупредил о риске спазма сосудов при употреблении кофе на морозе

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С приходом холодов многие люди стараются согреваться на улице с помощью кофе. Однако такой подход может привести к проблемам со здоровьем. Таким мнением поделился врач-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист подчеркнул, что горячие напитки действительно могут помочь во время холодов. Однако кофе является не лучшим вариантом, так как способно спровоцировать спазм сосудов. В альтернативу Болибок предложил пить чай с травами или сбитень.

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Кроме того, медик посоветовал одеваться теплее, а также принимать поливитамины.

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