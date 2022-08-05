Врач Болибок рассказал, какими инфекциями можно заразиться при употреблении фруктов

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что в период созревания фруктов и овощей повышается количество обращений в больницы с жалобами на расстройства ЖКТ. Вместе с этими продуктами люди «съедают всевозможные инфекции, передала «Вечерняя Москва».

«Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке это может спровоцировать желудочные расстройства», — пояснил медик.

По словам Болибока, чаще всего вместе с фруктами в организм человека попадают сальмонелла, дизентерия, энтеропатогенная кишечная палочка.

Перед употреблением в пищу фруктов и овощей необходимо мыть руки и сами плоды с мылом, чтобы устранить бактерии.

«Если человек будет заботиться о чистоте своих рук и продуктов, которые употребляет, это в разы сократит вероятность токсико-инфекций», — резюмировал врач.