Врач Болибок рассказал, как иммунитетные капельницы помогают восстановить организм

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что иммунитетные капельницы помогают организму восстановиться за счет восполнения дефицита витаминов и микроэлементов. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что витаминные растворы являются вполне давней традицией, а не веянием моды.

«Очень любят наши бабушки все эти процедуры — получать витамины внутривенно. Как правило, их во время процедуры снабжают кокарбоксилазом, то есть витамином В1 и аденозинтрифосфатом. Эти средства придают энергии, действуют как энергетик и пополняют запас необходимых веществ», — сказал он.

Внутривенные инъекции имеют детоксикационный эффект. То есть введенная жидкость с раствором витаминов быстро начинает выводить из организма всевозможные вредные соединения.

По словам Болибока, капельницами не стоит увлекаться, поскольку в любой аптеке продаются нужные витамины в виде таблеток.

«В любой аптеке таблетки с витаминами группы В, С, аминокислотой можно сегодня найти. И если обогащать свой рацион этими минералами, у вас в любом возрасте будет достаточно сил для физической и умственной деятельности, а потребность проходить специальную процедуру пропадет», — заключил он.