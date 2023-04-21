Здоровье 21 апреля 2023, 11:37 Врач Болибок рассказал, к каким последствиям может привести заболевание корью Врач Болибок заявил, что корь может вызвать проблемы с иммунитетом

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Спустя полгода после заболевания корью человек может столкнуться с проблемами с иммунитетом. Об этом врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Медик добавил, что корь в том числе может привести к пневмонии. Тяжелее всего данное заболевание переносят взрослые люди.

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«Корь и взрослым, и детям грозит тем, что, после заболевания в течение шести месяцев развивается паралич иммунной системы, так называемая коревая анергия», — рассказал Болибок.