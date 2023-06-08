08 июня 2023, 15:30
Врач Болибок рассказал, что тополиный пух может вызвать бронхоспазм
Тополиный пух может быть очень вреден для организма и вызывать негативные последствия для человека. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он объяснил, что сама по себе пух — это, по сути, вата. Он не является аллергеном, но способен перемещаться по воздуху и раздражать дыхательные пути при попадании в них.
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«Если это повторяется несколько раз за короткий промежуток времени, то механическое раздражение может вызвать воспаление, а у особо чувствительных людей — ларингоспазм или даже бронхоспазм», — отметил Владимир Болибок.
Также, подчеркнул врач, пух может вбирать в себя пыльцы растений, которая является сильным аллергеном.
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