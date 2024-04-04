Здоровье 04 апреля 2024, 12:25 Врач Болибок призвал аллергиков пользоваться метеорологическими сайтами и картами с вкладкой «аллергия»

Читать 360tv в

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции Sputnik рассказал людям, страдающим аллергией, как защититься от «пыльцевых бурь» весной.

Как пояснил медик, количество аллергена в воздухе станет экстремальным уже в начале апреля. Первой пыльцу начнет выделять ольха, а затем присоединятся орешник и береза.

Реклама

Врач призвал пользоваться метеорологическими сайтами и картами, где есть вкладка «аллергия» с прогнозом на ближайшие три-четыре дня.

«Надо носить защитные очки с затемнением либо какие-то другие, главное, чтобы они плотно прилегали к глазам. И надо носить маски», — добавил Болибок.