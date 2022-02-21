Врач Болибок предупредил об опасности отдыха в теплых странах после COVID-19

Людям, которые переболели коронавирусом, стоит на время воздержаться от полета в жаркие страны. Таким мнением поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщило URA.ru.

По словам медика, необходимо отложить подобные поездки как минимум на два месяца. Он предупредил, что если человек перенес заболевание даже в легкой форме, на протяжении длительного времени у него сохраняется постковидный синдром. Для него характерно хроническое аутоиммунное воспаление в разных органах и повышенная свертываемость крови.

«Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и даже не доходя до гостиницы получает осложнения. Плюс, перепады температур — жаркий климат, обезвоживание, и, как результат, мы получаем вновь сгущение крови», — пояснил медик.