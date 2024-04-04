04 апреля 2024, 12:20
Врач Болибок посоветовал россиянам принимать поливитаминные комплексы весной
С наступлением весны многие сталкиваются с состоянием гиповитаминоза. Поддержать здоровье в этот период поможет прием поливитаминных комплексов, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе со «Звездой».
По словам специалиста, главным признаком дефицита необходимых микроэлементов в организме становится нарушение обмена веществ. У человека снижается физическая и умственная работоспособность, появляется сонливость.
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«Человек себя чувствует как тряпка. У нас специально в аптеках есть поливитаминные формулы. Чаще всего поливитамины комбинируют с микроэлементами. Сейчас самое время принимать витамины, чтобы чувствовать себя бодрым и веселым», — отметил врач.
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