Здоровье 04 апреля 2024, 12:20 Врач Болибок посоветовал россиянам принимать поливитаминные комплексы весной

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С наступлением весны многие сталкиваются с состоянием гиповитаминоза. Поддержать здоровье в этот период поможет прием поливитаминных комплексов, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, главным признаком дефицита необходимых микроэлементов в организме становится нарушение обмена веществ. У человека снижается физическая и умственная работоспособность, появляется сонливость.

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«Человек себя чувствует как тряпка. У нас специально в аптеках есть поливитаминные формулы. Чаще всего поливитамины комбинируют с микроэлементами. Сейчас самое время принимать витамины, чтобы чувствовать себя бодрым и веселым», — отметил врач.