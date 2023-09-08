Здоровье 08 сентября 2023, 14:20 Врач Болибок посоветовал проветривать офисное помещение для профилактики простуды

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Регулярное проветривание офиса позволит не заразиться простудными заболеваниями от коллег. Об этом сообщил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, также в офисе следует проводить дезинфекцию воздуха с использованием рециркуляров. Если же заболевший сотрудник все-таки пришел на работу, всем остальным необходимо надеть медицинские маски.

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Врач отметил, что заражение коронавирусом в закрытом помещении происходит моментально.