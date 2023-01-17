Здоровье 17 января 2023, 17:42 Врач Болибок объяснил, почему народные средства не помогут в укреплении иммунитета Дефициты необходимых веществ восполнят БАДы

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Многие люди при возникновении первых признаков болезни начинают усиленно лечиться чесноком и различными травами. Однако эти продукты не помогут укрепить и поддержать иммунитет, сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, чеснок будет полезен только в том случае, если его употребить сразу на грядке. Зачастую организму очень не хватает биологически активных веществ — их невозможно восполнить с помощью одной только еды.

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Устранить все дефициты недостающих веществ поможет употребление БАДов.

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