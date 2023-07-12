Здоровье 12 июля 2023, 16:14 Врач Болибок объяснил, что цитокиновый шторм из-за коронавируса может помочь победить рак

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Некоторые люди, заболев коронавирусом, начинают излечиваться от рака, это происходит из-за цитокинового шторма. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, попадая в организм, вирус вызывает иммунный ответ. Который, в свою очередь, часто бывает направлен на борьбу со злокачественным новообразованием.

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«Коронавирус, попадая в организм, вызывает отклик иммунной системы, как будто начался сепсис, цитокиновый шторм — это отклик иммунной системы на сепсис», — отметил врач.

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