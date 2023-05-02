Здоровье 02 мая 2023, 11:45 Врач Бокерия: употребление яблок препятствует развитию рака

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Включение в рацион яблок позволит не допустить размножения раковых клеток и будет препятствовать развитию опухолевых заболеваний. Об этом рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия в своем Telegram-канале, сообщило Nation News.

По словам специалиста, для поддержания микрофлоры кишечника по утрам следует пить воду с добавлением лимона.

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Также препятствовать развитию онкологических заболеваний будет сельдерей с ореховым маслом, этот продукт снизит уровень холестерина в крови и поможет в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы.