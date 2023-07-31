Здоровье 31 июля 2023, 18:39 Врач Бохян: морковь и помидоры помогут избежать осложнений при варикозе

Читать 360tv в

Добавление в рацион моркови, помидоров и яблок поможет избежать опасных осложнений при варикозной болезни в летний сезон. Об этом рассказал врач-хирург Тигран Бохян в беседе с Life.

По словам специалиста, повысить свертываемость крови и предупредить обострение болезни можно благодаря поддержанию водного баланса. Кроме того, летом следует отказаться от ношения каблуков для улучшения кровотока.

Реклама

Врач также посоветовал отучиться сидеть в позе нога на ногу и при необходимости посещать врача-флеболога.