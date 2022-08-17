Врач Богомолов рассказал о рисках жирового гепатоза печени

Проблемы с печенью могут образоваться даже у абсолютно здоровых людей. Такой информацией поделился главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области, председатель совета директоров Группы компаний ОМС Павел Богомолов. Об этом сообщила «Российская газета».

По словам медика, к циррозу печени и острой печеночной недостаточности могут привести не только проблемы с алкоголем, но и неправильное питание. Кроме того, переедание также может вредить этому органу. Стоит отказаться от избыточного количества пищи ночью и перед отходом ко сну, передал сайт kp.ru.