Здоровье 23 ноября 2022, 18:43 Врач Богомолов рассказал о причинах возникновения гепатита Врач Богомолов заявил, что пирсинг и татуировки могут спать причиной гепатита

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Незащищенный секс, татуировки и пирсинг способны стать причинами возникновения гепатита. Таким мнением поделился главный гепатолог Московской области, врач Павел Богомолов. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на телеканал «Доктор».

Специалист пояснил, что опасность может представлять также переливание крови или ее компонентов. Медик посоветовал регулярно обследоваться на наличие гепатита С и гепатита В.

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Ранее врач-кардиолог Вадим Жук рассказал о последствиях ежедневного употребления пива. Медик пояснил, что напиток может вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, алкоголь приводит к проблемам с печенью, среди которых алкогольный гепатит и цирроз.

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