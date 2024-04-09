Здоровье 09 апреля 2024, 15:05 Врач Богдан посоветовала отказаться от фастфуда и полуфабрикатов ради здоровой кожи лица

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Здоровый образ жизни поможет улучшить состояние кожи лица и самочувствие в целом. Об этом рассказала косметолог Антонина Богдан в беседе с Life.

Она посоветовала соблюдать режим сна, правильно питаться, избегать стресса и исключить вредные привычки. Здоровью кожи лица способствует отказ от фастфуда и полуфабрикатов, отметила врач.

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По ее словам, эффективность также покажут терапевтические процедуры, массаж и правильный уход, добавил RT.