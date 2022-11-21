Здоровье 21 ноября 2022, 13:29 Врач Бобровский рассказал, каким должен быть гарнир Врач Бобровский: один из лучших гарниров — овощи Unsplash

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Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что гарнир в первую очередь должен быть разнообразным.

По словам медика, любое блюдо перестанет приносить пользу организму, если употреблять его каждый день.

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«Есть правило пяти гарниров — в течение недели на вашем столе должно быть пять разных гарниров. Тройка самых популярных среди россиян гарниров — макароны, рис и гречка», — сообщил Бобровский.

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Медик добавил, что самым лучшим гарниром считаются овощи за счет содержания в них клетчатки.

«В отличие от многих других компонентов рациона, именно гарнир является, как правило, самым сытным, то есть в идеале он обеспечивает сытость на несколько часов», — сказал врач.

Он также посоветовал не использовать в качестве гарнира картофель, поджаренный на сале. Лучше всего варить этот овощ с неочищенный кожурой для сохранения витаминов и минералов.