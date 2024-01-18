Здоровье 18 января 2024, 12:33 Врач Бобровский рассказал, что употребление хрена способствует профилактике многих заболеваний

Читать 360tv в

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, какие витамины содержатся в хрене и чем он полезен для здоровья.

В состав хрена входят витамины С, B, магний и кальций. Этот продукт способствует выделению желудочного сока, стимулируя пищеварение, а также способствует профилактике многих заболеваний.

Реклама

«При определенных заболеваниях хрен может обладать противовоспалительным эффектом. Ему приписывают также антимикробные и противовирусные свойства, но здесь исследования еще идут», — сообщил врач.

Чтобы получить максимальную пользу от хрена, лучше всего его есть в свежем, перетертом виде.