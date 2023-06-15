Здоровье 15 июня 2023, 11:33 Врач Бобровский: липидограмма оценит риски развития смертельно опасных заболеваний

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Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности населения. О том, какой анализ позволит снизить риски развития опасных болезней, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, людям старше 40 лет следует минимум раз в год делать липидограмму. Этот анализ крови определит соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина.

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Также по показателям липидограммы врач оценит вероятность развития болезней сердца. Бобровский отметил, что часто медики называют коэффициент атерогенности прогнозом смерти.