Здоровье 28 июля 2023, 18:39 Врач Блохина рассказала, что гепатит D развивается только при наличии гепатита В

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Существует много разных видов гепатита, но прививают в основном от В, причем вакцина защищает еще и от D. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала врио главного врача «Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Анастасия Блохина.

Она рассказала, что также можно сделать прививку и от гепатита А и Е. Но вакцину от них вводят только в случае, если есть серьезный риск заражения, и человек находится в месте с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Однако перед этим всегда проверяют наличие антител. От самого опасного, гепатита С пока вакцины нет.

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