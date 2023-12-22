Здоровье 22 декабря 2023, 11:47 Врач Близнюк рассказала, что при планировании беременности женщинам не рекомендуется употреблять кофе

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Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк в разговоре с «Известиями» призвала женщин, планирующих беременность, отказаться от употребления кофе.

По ее словам, кофеин в составе напитка способен влиять на активность маточных труб, менять гормональный фон и препятствовать нормальной овуляции.

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«Кофеин значительно ухудшает тонус фаллопиевых труб, через которые яйцеклетка попадает из яичников в матку. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться», — объяснила медик.

Врач добавила, что более четырех чашек кофе в день могут помешать зачатию, пишет Infox.