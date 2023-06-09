Здоровье 09 июня 2023, 17:45 Врач Близнюк назвала тянущую боль внизу живота признаком хламидиоза у женщин

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Одним из главных симптомов инфекционного заболевания у женщин, вызванного бактериями хламидиями, является тянущая боль внизу живота. Об этом сообщила акушер-гинеколог Елена Близнюк в беседе сNews.ru.

По словам специалиста, также к признакам инфекции относятся дискомфорт в области половых органов и болевые ощущения при мочеиспускании.

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Врач отметила, что у 65% женщин хламидиоз протекает абсолютно бессимптомно, на сегодняшний день эта инфекция лидирует по количеству случаев среди венерических заболеваний.