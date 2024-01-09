Здоровье 09 января 2024, 12:40 Врач Благов: резкое прекращение употребления алкоголя провоцирует у алкоголика психоз

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Белая горячка возникает у алкоголика с большим алкогольным стажем после резкого прекращения употребления спиртного. Об этом сообщил психиатр-нарколог Лев Благов в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, такой психоз сопровождается острым нарушением работы мозга, сердечно-сосудистой, легочной и других систем организма. Во время белой горячки человек не понимает, где находится и не запоминает происходящее вокруг.

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Благов отметил, что этот процесс развивается постепенно, обычно в вечернее и ночное время. У больного нарастает беспокойство, тревога и страх, сообщил сайт kp.ru.