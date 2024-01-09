09 января 2024, 13:34
Врач Благов: бред ревности и преследования особенно распространен среди алкоголиков
Алкогольные психозы и бредовые расстройства появляются у больных на второй и третьей стадии зависимости. Особенно распространены бред ревности и преследования, сообщил психиатр-нарколог Лев Благов в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, во время психоза алкоголики слышат голоса и видят зрительные образы своих преследователей. Также у больных появляются различные галлюцинации, которые усиливают и развивают бредовые идеи различного содержания.
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Врач отметил, что зачастую психозы и расстройства возникают на фоне выраженного тревожного аффективного напряжения и страха за свою жизнь.
Алкоголь
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