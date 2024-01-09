Здоровье 09 января 2024, 13:57 Врач Благов: алкоголики видят галлюцинации в зеленых и черных тонах

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Алкогольные психозы и расстройства нередко сопровождаются слуховыми и визуальными галлюцинациями, которые больные видят в зеленых и черных тонах. Об этом сообщил психиатр-нарколог Лев Благов в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, при белой горячке обманы восприятия человека очень похожи на реальные образы. Эти иллюзии, как правило, угрожающего, страшного и пугающего характера.

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Благов также отметил, что алкоголики во время психоза могут слышать перед засыпанием голоса, причем чаще знакомые.