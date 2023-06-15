Здоровье 15 июня 2023, 15:51 Врач Бязрова порекомендовала людям с проблемами сердца выходить на жару только в утренние и вечерние часы

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Врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника» Светлана Бязрова в разговоре с «Известиями» порекомендовала людям с заболеваниями сердца выходить на жару только в утренние и вечерние часы.

По словам медика, во время сильных перепадов температур у таких людей возникает риск гипертонического криза, приступа сердечной аритмии, инфаркта миокарда, инсульта головного мозга.

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Время для прогулок лучше всего выбирать в периоды до 10:00 и после 16:00.

«Необходимо пить достаточное количество жидкости, даже если у человека есть сердечная недостаточность. Около 40–60 миллилитров жидкости на один килограмм веса», — добавила медик.