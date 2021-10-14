Врач-биохимик Волкова рассказала о главных симптомах гриппа, ОРВИ и коронавируса

Грипп, ОРВИ и коронавирус имеют схожие симптомы, однако подход к лечению этих заболеваний различается. Врач-биохимик, врач клинической лабораторной диагностики Анна Волкова в беседе с Nation News рассказала, какие черты являются отличительными у подобных заболеваний.

Из всех этих заболеваний грипп способен развивать самые тяжелые симптомы. Как правило, в отличие от сезонных вирусных заболеваний, с которыми организм справляется за несколько дней, грипп может продолжаться до двух недель. А при возникновении осложнений болезнь может не отступать месяц-полтора.

«Главная отличительная особенность гриппа — внезапное начало. В первые дни происходит подъем температуры до высоких цифр. Температура при гриппе обычно держится до пяти-семи дней и превышает отметку в 38,5 градуса. Вкус и обоняние при гриппе тоже могут пропадать, но по мере выздоровления восстанавливаются», — отметила врач.

При коронавирусе и ОРВИ температура поднимается постепенно, при этом не развивается до 38 градусов. Для ОРВИ характерен насморк и боль в горле.